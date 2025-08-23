ボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２３日、地元の千葉県松戸市で取材に応じた。同級では、ＷＢＣ・ＩＢＦ統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝がこのほど、両団体の世界王座を返上する意向を示した。年内にも世界初挑戦が見込まれる天心は、空位となるＷＢＣの決定戦に臨む可能性も高まり、「自分の中ではそれを望んでいたわけじゃないが、返上されたので、しっかり取りに行くのは必然的なこと」と意欲を示した。また、自身が１位に立っているＷＢＣでは、元ＷＢＡ同級王者の井上拓真（２９）＝大橋＝が２位に急浮上しているが、「選べるかはわからないが、（自分が）１位だったら、２位が拓真選手なら僕はいつでもやる準備はできています」と断言した。

また、「ベルトを取ったからと言って、ずっと同じ階級でいることは考えてない。そこだけは言っておきたい」と強調。「面白いと思ったら、そっちに行きますから。いきなりヘビー級に行っちゃうかもしれないし、（スーパーミドル級の）カネロ、クロフォードを狙うかも」と冗談を交えつつ、「やっぱ、なんか（挑戦し続けないと）説得力ないじゃないですか。格闘技である以上、ベルトを取って、４つの団体があるので、（王座統一など）そういうのでもしっかりと名を残して、そっからじゃないですか。やるべきことがなくなったら上げたいと思うので、今年から来年、再来年と相当僕のボクシングは楽しみだと思います」と大胆に予告した。

この日は、自身が地元で主催する「天心祭」（２３〜２４日、松戸中央公園）が開催された。「人間、仲良くしていこうというのがテーマ。ＳＮＳで言い合ったり、負のニュースが多いので、外に出て体を動かすきっかけを与えられればいい」と語った。