李在鎔（イ・ジェヨン）サムスン電子会長が２２日、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ「ゲイツ財団」理事長と会い、社会貢献協力案について議論した。

サムスン電子によると、李会長は２２日午後、ソウル瑞草洞（ソチョドン）サムスン電子社屋でゲイツ氏と会談した。２人はグローバルＣＳＲ（社会貢献）協力案について協議したと、サムスン側は明らかにした。

ゲイツ氏は会談でゲイツ財団のビジョンと現在推進中の社会貢献活動について説明した。李会長は「サムスンの技術で人類の難題解決に寄与したい」と共感を示した。李会長は２０２２年８月にも訪韓したゲイツ氏と会い、「再発明トイレ（Ｒｅｉｎｖｅｎｔｅｄ Ｔｏｉｌｅｔ）」プロジェクトで協力している。ゲイツ財団は技術的難題の解決をサムスン側に要請し、李会長が自らサムスン総合技術院にタスクフォース（ＴＦ）構成を指示して技術開発を支援した。

当時、サムスンは熱処理とバイオ技術を活用して環境に無害な水を排出する技術を開発し、処理水リサイクル率１００％を達成する成果を出した。

鄭基宣（チョン・ギソン）ＨＤ現代首席副会長もこの日、ゲイツ氏と会った。ゲイツ氏が設立したテラパワーの小型モジュール原子炉（ＳＭＲ）事業に関する協力について話し合った。

鄭副会長とゲイツ氏、テラパワー経営陣はこの日午前、ソウル汝矣島（ヨイド）コンラッドホテルで会い、「ナトリウム原子炉」サプライチェーン拡大および商業化のための進行状況を点検した。鄭副会長とゲイツ氏は３月にも米国で会い、「ナトリウム原子炉商業化のための製造サプライチェーン拡張関連業務協約」を締結した。今回の会談はその延長だ。

これに先立ち崔泰源（チェ・テウォン）ＳＫグループ会長は２１日、ゲイツ氏と会い、ワクチン開発などバイオ分野と人工知能（ＡＩ）、ＳＭＲなどの協力案について議論した。