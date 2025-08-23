トランプ米大統領が２２日（現地時間）、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談の推進について「油と酢」に例えながら困難を吐露した。

トランプ大統領はこの日、米ワシントンで記者らに対し「プーチンとゼレンスキーが協力するかどうかを見守る」とし「彼らはあたかも（混ざらない）油と酢のようだ」と述べた。

これに先立ちトランプ大統領は停戦の議論のため１５日にプーチン大統領と会談し、続いてゼレンスキー大統領とも会った。その後、プーチン大統領とゼレンスキー大統領の会談と自らが出席する３カ国会談が開かれると発表したが、会談が実現するかどうかは不透明な状況だ。

トランプ大統領はこうした状況について「彼らは明白な理由で合わない」とし「しかし見守る」と語った。トランプ大統領は「私がそこ（会談場）に行くべきかどうかも考える」とし「私はそのようにしたくはない。彼らだけの会談でどのようにするかを見るのがよいだろう」と述べた。

続いて「私は戦争を７回防いだ」とし「今回の（ウクライナ）戦争は難易度の面で中間程度と考えたが、最も難しいものに変わっている」と話した。