女優の吉田羊が22日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。8歳上の姉の言葉に涙する場面があった。

この日、MCの笑福亭鶴瓶は5人きょうだいの長女で、吉田の8歳年上の姉をリモート取材。その事実を聞かされ吉田は「え、会ったんですか？ええっ！ちょっと待って、大丈夫かな？」と動揺。鶴瓶が「お姉ちゃん、めっちゃええ人。かわいらしいよ。素敵な人やったよ。穏やかで」と話すと、吉田も「穏やかなんです。なんか魂の美しい人です、彼女は」とした。

鶴瓶が「今、お父さんの介護もされてんねん。お父さんの介護に今帰ったはるねんけども、ようちゃんから電話かかってきて“大丈夫？”と。あの電話の後、泣いた言うてたよ」と姉から聞いたエピソードを明かすと、吉田は「ええっ！」と言葉を詰まらせ涙。

鶴瓶は「ほんま。その気持ちを持ってくれていることのうれしさもあって、泣いたんやって」と鶴瓶。「やっぱそういう歳になってくんねんて、親が歳いってきたら、やっぱりそうしようという思いでみんな来るねんけども、その時にやっぱりきょうだいっていうええやんか。そう思ってくれる妹もおったり、8歳下の娘が“大丈夫？”って言うたら」と話すと、吉田も「そうなんですよ、やっぱり。すごく強い方なので、やっぱり弱音をなかなか吐かないし、“大丈夫、大丈夫”って言うから。本当に助けていただいています」と感謝した。