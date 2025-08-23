レッドソックスは２２日（日本時間２３日）、敵地ニューヨークでのヤンキース戦を１―０で振り切って連勝。ワイルドカード争いでヤンキースを抜いて０・５ゲーム差の首位に立った。

試合は先発右腕・ベロが７回３安打無失点と好投。打線も６回まで無得点に封じられたが、７回一死二塁から９番のウォンが左翼線へ二塁打を放ち、二塁走者が生還し、これが決勝点となった。前打者の代打・ローが放った二塁打を含め、この日記録した長打は２本だけ。まさに虎の子の１点となった最少リードをウィックロック、チャプマンの無失点リレーで守り抜き、シーズン７０勝目に到達した。

一方、ベンチスタートとなった吉田正尚外野手（３２）は９回二死一、三塁の場面で代打として途中出場。すると一走のウォンが二盗を決め、試合を中継した「ＮＥＳＮ」の実況アナウンサーは「ここで１本出れば２点入るでしょう」と期待感をあおったが、吉田は三塁のほぼ正面へのゴロに倒れた。

今季の吉田は得点圏で１０打点を挙げているものの、打率１割４分８厘（２７打数４安打）。選んだ四球も３個で、出塁率も２割７分６厘と苦しい打撃が続いている。