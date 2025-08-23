トルコのカラマンで今月１４日に観測された月。これはブラックムーンではない/Ömer Tarsuslu/Anadolu Agency/Getty Images

（ＣＮＮ）月には様々な呼び名がある。今年８月には「スタージョン（チョウザメ）ムーン」と呼ばれる満月が観測され、３月に夜空を見上げた人は、月食の際に月が赤く染まる「ブラッドムーン」を目にしたかもしれない。１カ月に起きる２度目の満月「ブルームーン」について聞いたことがある人もいるだろう。

そして今週末に起きるのが、珍しい「ブラックムーン」だ。これは目には見えない。

この現象は米国時間２３日夜から２４日未明にかけて発生する。天文情報サイト「アーススカイ」によると、月は米東部時間２４日午前２時６分（日本時間午後３時６分）に太陽に最接近する見通しだ。

ブルームーンと同様、ブラックムーンも正式な用語ではないが、１カ月に訪れる２度目に新月を指す。２年５カ月周期で起きる現象だ。

新月は月の裏側だけが太陽に照らされ、地球から見えなくなる時に発生する。月の周期はここから始まる。

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）ゴダード宇宙飛行センターの惑星地質学・地球物理学・地球化学研究所長を務めるノア・ペトロ氏は、「ブラックムーン（もしくは新月）は月が基本的に地球と太陽の間に来て、日食は起きないものの、月が見えなくなる時に発生する」と解説する。

日食との違いは月の位置にある。日食では月が太陽の前を通過し、太陽光の一部または全部を遮って地球上に影を落とす。だが、新月やブラックムーンの月は太陽のそばを通過するだけだ。

ブラックムーンという言葉は、新月が１度もない月を指して使われるケースもある。ペトロ氏によれば、月の周期は２９.５日であることから、うるう年を除き通常２８日しかない２月にこれが起きやすいという。