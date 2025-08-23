他人に譲り渡す目的で銀行口座を不正に開設したとして、警視庁赤羽警察署の男性巡査が書類送検されました。この口座は特殊詐欺グループに渡り、だまし取った現金の振込先として悪用されていたとみられています。

詐欺の疑いで書類送検されたのは、警視庁赤羽署に所属する男性巡査（25）です。

警視庁によりますと、男性巡査は2025年2月、他人に譲り渡す目的であることを隠して、銀行口座を不正に開設した疑いが持たれています。

男性巡査は「X」上で、「銀行口座を25万円で買います」という書き込みを見て申し込み、その後、秘匿性の高い通信アプリに誘導されていました。

不正に開設された銀行口座は特殊詐欺グループの元に渡ったとみられ、特殊詐欺の被害に遭った男性の訴えから、警視庁が捜査を行い、男性巡査の関与が浮上したということです。

この口座には、これまでに特殊詐欺の被害金とみられる1100万円以上の振り込みがあったということです。

警視庁の事情聴取に対し、男性巡査は容疑を認め、「投資によって借財が膨らみ、返済に困って、お金が欲しかった」と話しているということです。

警視庁は男性巡査を22日付で懲戒免職処分にしていて、「全国警察を挙げて特殊詐欺対策に取り組んでいるさなか、警察官として言語道断の行為で厳正に処分しました」とコメントしています。