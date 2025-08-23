国民年金は、20歳から加入義務が発生します。しかし「学生で収入もないのに払えるわけがない」と感じるのは当然のことです。だからといって、届いた通知書の無視は厳禁！ その行為は、万が一の事故や病気の際にあなたを守るセーフティーネットを失うことにつながります。河原優美子氏の著書『知らないと損する！お金の手続き 年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より、「学生納付特例」のしくみとその注意点についてみていきましょう。

若くても油断は禁物…20歳から発生する「国民年金」の義務

［図表］ライフステージごとに必要な手続き 例 出典：『知らないと損する！お金の手続き 年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、国民年金は20歳から加入しなければなりません。あなたが20歳になったとき、日本年金機構から年金手帳（現在は基礎年金番号通知書）などが入った封筒が届いたのを覚えているでしょうか。そのとき「年金なんて将来のこと自分には関係ない」「親まかせにしよう」などと思いませんでしたか。

年金についてしっかり向き合わないと「将来の年金を満額受け取れない」「ケガや病気による障害年金を請求できない」など、実は損していることがあるのです。現在あなたに20歳を迎えるお子さまがいましたら、通知書の中身を親子で確認し、手続きをしてください。

“いま払えない”ときに活躍する「学生納付特例」

しかし学生ですから払えませんよね。親の私たちには教育費の支払いがあり、住宅ローンの支払いがあれば、それはまた大変です。にもかかわらず、国はお構いなしに20歳の誕生日月から請求するのです。

2022年4月1日から年金手帳が廃止になり、基礎年金番号が記入された用紙が送付されてきます。その際に子どもが学生であることを証明し「国民年金保険料 学生納付特例申請」を手続きしておけばいいのです。これは保険料を納めることを待ってくれる（猶予）制度になります。10年以内（ただし2年以上経過すると利息がつく）に支払うと、将来もらえる年金を満額にできます。

「どうせ将来もらえない年金なんて、いま支払いたくないよ」と思うひともいるでしょう。国民年金保険料を納付しない場合、督促状が届き、差し押さえされることがあります。保険料を支払えないときは免除制度を利用しましょう。

「学生納付特例」未利用で起こる“深刻な事態”

国民年金は保険と福祉の役割があります。20歳前にケガや病気になったひとや、生まれつき病気があるひとは、20歳になってから障害（基礎）年金を請求できます。

たとえば、同じ学生で19歳（国民年金制度加入義務前）と20歳（国民年金制度に加入義務があり、学生納付特例制度の手続きをしていない）のふたりが交通事故にあい、障害を負った場合（障害年金の1級〜2級に該当）はどうなるでしょうか。

19歳の学生は20歳になると「障害基礎年金（20歳前障害）」を受け取れますが、20歳の学生は条件（納付要件）を満たさないことにより「障害基礎年金（通常）」を受け取れないのです。

学生納付特例制度は在学中の保険料の納付を猶予される制度で、手続きをしていない場合、保険料を未納（滞納）しているとみなされます。ただ「手続きしているかどうか」だけ。ほんのひと手間で、一生涯そのときの障害年金は受け取れなくなるのです。その後また違うケガや病気による障害が起きたときは、その状態によって受け取ることができます。お子さまのためにも、ぜひ一緒に手続きをしてください。

《ポイント：申請場所・対象者》

〇市（区）役所、町村役場または年金事務所、在学中の学校。郵送も可能。

〇前年の申請する学生の所得条件（家族に所得は問わない）。

〇大学生（大学院）、短期大学、高等専門学校などに在学するひと。

〇夜間・定時制課程や通信課程も含まれる。

河原 優美子

社会保険労務士

※本記事は『知らないと損する！お金の手続き 年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。