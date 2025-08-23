◇ナ・リーグ パドレス2―1ドジャース（2025年8月22日 サンディエゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦に先発。6回74球を投げ、1安打1失点、5奪三振で3勝目を挙げた。好投でチームを4連勝に導き、同率首位浮上に貢献した。ダルビッシュはこの勝利で今季3勝目、日米通算206勝目とした。

許した安打は3回1死からフリーランドに浴びた右越えソロによる1本のみ。自慢の多彩な変化球でドジャース打線に的を絞らせず、抑え込んだ。

ダルビッシュは今月16日に39歳を迎えたが、大リーグ公式サイト「MLB.com」のAJ・キャサベル記者が自身のX（旧ツイッター）で「ダルビッシュは2008年のグレッグ・マダックス以来、パドレスの先発投手として39歳以上で勝利した」と紹介。ベテラン右腕の好投が光った首位攻防初戦となった。

マイク・シルト監督は6回終えて74球だったダルビッシュを7回のマウンドに上げなかった理由について言及。「単純な理由ではなく、いろんな計算があった。6回を投げて球数は70台前半、80球にも届いていなかった。こちらには強力なブルペンがある。なので無理に続投させる必要はないと判断した。もし早い段階で動くなら、ここだと思ったのでジェイソン（アダム）に託した。彼は素晴らしかったし、試合を締めてくれた」と信頼できる救援陣に終盤は託す考えがあったことを明かした。