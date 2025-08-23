¥¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢¥½¥¦¥ë¡õ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î¸ÄÅ¸³«ºÅ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¶Ã¤ ¥¢¡¼¥È³èÆ°¸ì¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¤âºî¤Ã¤¿¤ê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/23¡ÛKis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤¬8·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à02¡×¡ÊËè½µ¶âÍË24»þ59Ê¬¡Á¢¨¤³¤ÎÆü¤Ï25»þ19Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥È³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
²»³Ú³èÆ°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¥¢¡¼¥ÈÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àé²ì¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£¤Á¤ç¤¦¤É´Ú¹ñ¤Ç¸ÄÅ¸¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È7·î25Æü¤«¤é´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¡ÖEssence of Love¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö10·î¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¡×¤È¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥µ¡¼¥Á¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤â¸ÄÅ¸¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤«³¨¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¤âºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£Àé²ì¤Î¥¢¡¼¥È¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î·Ð¸³¤È¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¤Ï¡Ö¸ÄÅ¸¡¢¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥ì¥Ù¥ë¹â¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀé²ì¤Î¥¢¡¼¥È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Àé²ì¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÀ³Ê¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£ÌÜÀþ¤ò¾å¤Ë¤·¡¢Î¾¼ê¤òËË¤Ë´ó¤»¤¿½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¡¢Î¾¼ê¤ò¼ó¸µ¤Ç¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤¿ÃË¤Î»Ò¤é¤·¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Öº£¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï·ë¹½¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
