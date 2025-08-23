SixTONES高地優吾、Snow Manで仲の良いメンバー告白「焼き鳥会っていうの2人で開いて」
【モデルプレス＝2025/08/23】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が、23日放送のフジテレビ系新料理バラエティ番組「ミキティダイニング」（10時25分〜）に出演。グループ外で仲の良い相手を明かした。
【写真】SixTONES高地優吾、芸能界で最も仲の良い親友芸人
同事務所の別グループとの交流について尋ねられた高地。Snow Manの名前を出されると「阿部ちゃんは仲良くて。ジュニアの時から2人で仲良くて、もともと」「焼き鳥会っていうの2人で開いて」と、以前から親しい相手として、阿部亮平の名前を挙げた。また芸能界で最も仲がいい「親友」としては、お笑いコンビなすなかにしの中西茂樹をあげ、MCの藤本美貴から「落ち着いた人が好きなんだね」と声をかけられると「そうかもしれないです」と納得した様子を見せた。
この日は「後輩との関わりがわからない」と明かす場面も。他のメンバーたちが後輩を食事に連れて行ったりする中で、後輩のかわいがり方がわからないそうで「俺とご飯行って楽しいかなと思ったりとか、1回連れてっても今この時間楽しいのかなとか」と考えすぎてしまうという。舞台に後輩が1人で見に来てくれた時すら誘えないとも告白。「1回後輩を頑張って誘って連れてった」際には、その後輩から「ここのお店に来たことあります」と言われてしまい「『そうだよね、やっぱ来てるよな、こういうところ』とか思って…」と、その経験が現在余計に後輩を誘うのを躊躇するようになったことも明かしていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆高地優吾、Snow Manで仲の良いメンバーは
◆高地優吾、悩み告白
