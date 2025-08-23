45分間で４失点は「記憶にない」。浦和指揮官も落胆。後半の戦いぶりをどう改善するか「これはチーム全体の問題だと思います」
失意の逆転負けだ。浦和レッズは８月22日、J１第27節で柏レイソルと敵地で対戦。前半に２点を先行したが、後半に４失点。２−４で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、マチェイ・スコルジャ監督も落胆する。「前半は２−０とリードしていたんですけど、後半に入ってから体力が落ちていくなかで計４失点。今まで45分で４失点する試合は記憶にはない」と嘆く。
浦和はリーグ戦で27試合を消化し、総失点数は30。その内訳を時間帯別で見ると、前半は８失点、後半は22失点で、最多は76分から終了までの11失点だ。
インタビュアーから「後半の戦い、守備は少し課題かと思う」と水を向けられた指揮官は「多くの要素があると思います」と応じ、こう続ける。
「守備のパフォーマンスは本日、良くなかったと思いますけど、これはディフェンダーだけの問題ではなく、チーム全体の問題だと思います」
柏戦の敗戦で順位は７位のまま。スコルジャ監督は選手たちに「まだ11試合、残っている。戦い続けるべき」という話をしたという。
暫定で首位に立った柏とは６ポイント差。タイトルレースに再び絡むためにも、まずは守備面の課題を解決できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
