「100点」「さすがに可愛すぎないか」旧エンブレム復活のチェルシー新サードユニにファン歓喜！「クラシックなスタイルが映えてる」
プレミアリーグのチェルシーは現地８月21日、2025-26シーズンのサードユニホームを発表した。
このサードユニはブラックを基調とし、前面の周りや袖口にはブルーのラインがあしらわれている。また、胸部中央には1986-87シーズンから2004-2005シーズンまで使用した旧エンブレムが施されている。
クラブの公式サイトでは次のように紹介された。
「今季のサードユニホームは、チェルシーが初めてプレミアリーグのチャンピオンに輝いた記念すべき04-05シーズンに着用したシャツからインスピレーションを得た。同シーズンにはリーグカップで２冠を達成した。当時チェルシー・レディースと呼ばれていたチームは、トップの地位を獲得したばかりだった」
新ユニがチェルシーの公式サイト公開されると、SNS上では「絶対買う」「さすがに可愛すぎないか」「かっこいい」「100点」「なかなかイケてる」「クラシックなスタイルが映えてる」といった声が上がった。
なお、この新ユニは22日に行なわれたウェストハム戦（５−１）でさっそく着用されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】チェルシーの25-26サードユニホーム！
