「お辞儀すごい綺麗だよね」無念の逆転負けも柏サポに挨拶。浦和マテウス・サヴィオの振る舞いに脚光「泣きそうになりました」
古巣戦で躍動した。
浦和レッズは８月22日にJ１第27節で柏レイソルと敵地で対戦。この一戦に昨季まで柏に所属していたマテウス・サヴィオは先発し、開始５分にCKで長沼洋一の先制弾をアシスト。43分には絶妙なワンタッチパスで松尾佑介が挙げたチーム２点目の起点になった。
浦和は２点リードで迎えた後半に４失点し、２−４の逆転負け。悔しい結果となったなかで、M・サヴィオは試合後に柏サポのもとへ向かい、深々とお辞儀して挨拶した。
この様子を、Jリーグが公式YouTubeチャンネルに投稿すると、コメント欄には以下のような声が寄せられた。
「ありがとうサヴィオ」
「サヴィオ嫌いなレイサポなんて居ない」
「サヴィオのおかげで今の柏がある」
「中継見てて泣きそうになりました」
「このお礼の仕方、すごく好き」
「サヴィオのお辞儀すごい綺麗だよね」
「去年のJ１残留はサヴィオのおかげでもある」
「マテウスはホントにJリーグに残る数少ないスターだよ」
「帰ってきてくれてええんやで」
律儀なM・サヴィオの振る舞いに称賛が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】試合後に古巣柏のサポに挨拶するM・サヴィオ
