今季初戦で膝を負傷した鎌田大地、いよいよ復帰へ！パレス指揮官が具体的な“予定日”を明かす。すでに通常練習の一部に参加
鎌田大地の復帰が近付いている。ただ、今週末のプレーは難しいようだ。
８月24日に開催されるプレミアリーグ第２節で、クリスタル・パレスはノッティンガム・フォレストと対戦する。クラブ公式サイトによれば、この一戦を前にオリバー・グラスナー監督が会見に出席。今季初戦となったリバプールとのコミュニティ・シールド（２−２、PK３−２）で膝を負傷した鎌田について、次のように語った。
「ダイチ・カマダが通常のトレーニングセッションの一部に参加した点はポジティブだった。日曜日の試合には間に合わないと思うが、木曜日には間に合うだろう」
パレスは24日にホームでフォレストと、28日に敵地ノルウェーでフレドリクスタとカンファレンスリーグのプレーオフ第２レグを戦う。第１レグは１−０で制したなか、日本代表MFが復帰するであろう再戦でも勝利し、カンファレンスリーグ出場を決められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
