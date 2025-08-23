「ヤクルトレディ」の面接を受けたら、パートではなく「個人事業主」と言われた！ 扶養内で働けるそうですが、パートとどう違うのでしょうか？

業務委託の個人事業主という働き方

業務委託の個人事業主は、会社の業務を請け負った「個人で事業を営む人」という扱いになります。ヤクルトレディの多くは、ヤクルト本社と雇用契約を結んで働く「パート」ではありません。販売会社からヤクルト製品を売ることを委託された「個人事業主」になるのです。

個人事業主という働き方は、ヤクルトレディ以外でも、美容エステなどのセラピストやフードデリバリーなどに多く見られます。

企業は雇用契約を結んで人を雇うと、社会保険料や労働保険料、健康診断の受診代などさまざまな費用を負担することになります。パートではなく業務委託の個人事業主として仕事をお願いすることで、それらの費用を負担する必要がなくなるのです。企業の立場からすると、パートよりも業務委託のほうが使い勝手が良いと言えるかもしれません。

後記するように、個人事業主でも要件を満たせば扶養内で働くことが可能ですので、ヤクルトレディなどの業務委託の個人事業主は、主婦でも始めやすい仕事だと言えるでしょう。



個人事業主のメリットは？

パートではなく業務委託の個人事業主として働くメリットの1つ目は、固定給ではなく歩合制のため売り上げが多いと報酬が増えることです。売り上げによっては、パートの時給以上の金額を稼ぐこともできます。

ただし、あまり稼ぎすぎると、所得税や社会保険の「扶養」をクリアできなくなるので注意しましょう。ヤクルトレディが所得税法上の扶養に入り、配偶者控除等の適用を受けるためには、1年間の「所得」が48万円を超えてはいけません。また、社会保険の扶養に入りたい場合は、1年間の「収入」が130万円を超えないように注意が必要です。

個人事業主として働くメリットの2つ目は、自分のペースで仕事ができることです。歩合制なので休むとその分収入が減ってしまいますが、子どもの予定や急な体調不良に合わせて働けるのは大きなメリットと言えるでしょう。



個人事業主のデメリットは？

個人事業主として働くデメリットは、自身で収入の管理をする必要があることです。個人事業主は1年間の売り上げや経費を計算して、確定申告をしなければなりません。パートだと年末調整は会社がやってくれるので、大きな違いです。

また、個人事業主は、パートなど会社の雇用のように労災保険や雇用保険といった労働保険に加入することができないことも、デメリットと言えるかもしれません。ヤクルトレディの仕事は外回りが多いので、何かあったときに労災が受けられないのは少し不安に感じる人もいるのではないでしょうか。

もっとも、特定の会社から継続して仕事をもらう個人事業主は、会社のサポートを受けられる場合があります。川内ヤクルト販売では、確定申告のサポートや災害補償、見舞金、加害者保険などさまざまな福利厚生を用意している事業所もあります。



メリット・デメリットを理解しておこう

ヤクルトレディなど業務委託の個人事業主という働き方は、パートよりも稼げる可能性があります。会社に雇用されるのではなく、自身で事業をするため子どもの予定や体調に合わせて働くことができるのは大きなメリットでしょう。

しかし、確定申告をする必要があることや、労災保険や雇用保険に入れないのでいざという時に補償がないなどのデメリットがあります。ただし、業務委託の個人事業主でも会社のサポートを受けられる場合があるので、働く前に確認しておくと良いでしょう。

業務委託の個人事業主は、要件を満たせば扶養内で働くことができるので、パートのようなものだろうと考えがちですが、大きな違いがあります。後悔しないために、事前にメリット・デメリットを理解したうえで働くことがおすすめです。



