自身とロシアのプーチン大統領が並んで写った写真を取り出すトランプ米大統領/Jonathan Ernst/Reuters

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は２２日、ロシアのプーチン大統領に「数週間」の猶予を与える意向を表明した。戦争終結を目指してウクライナ大統領との会談を促した後、ロシア側に対する潜在的な制裁措置の期限をさらに延長した形だ。

ＣＮＮとの会見で明らかにした。プーチン氏が交渉のテーブルに着かない場合に何の措置も講じない可能性はあるかと問われたトランプ氏は「様子を見よう。誰の責任か見極めるつもりだ」と答えた。

「もし理由があるなら、それを理解する。自分が何をしているかはよく分かっている。彼らが会談するかどうかを見極めるのは興味深い。もし会談しないなら、その理由は何か？ こちらからは会談するように言ってある」とトランプ氏は述べた。

「それでも、２週間後に自分が何をするかは分かる」と付け加え、これまで再三言及した期限を改めて示した。この期限はウクライナ戦争終結に対するプーチン氏の意向を判断するために繰り返し設定されている。

現状で和平協議を巡る機運は停滞しており、ホワイトハウスが推し進めてきたロシアとウクライナの首脳による２者会談は実現の兆しが見えない。ロシアのラブロフ外相は２２日、両首脳の会談の予定はないと述べた。

トランプ氏は先週アラスカでプーチン氏と会談し、今週初めにはウクライナのゼレンスキー大統領と欧州各国の首脳をホワイトハウスに迎えた。その後、ロシアとウクライナの２者会談の開催を呼び掛け、自身の参加を想定した３者会談の可能性も示唆していた。

トランプ氏は２２日、２週間という期限を何度も繰り返した。また大統領執務室のデスクからアラスカ州アンカレッジでプーチン氏と撮った写真を取り出した。プーチン氏から送られてきたものだという。

プーチン氏は２２日、トランプ大統領との最近の会談を「非常に良好」と評し、ロシアはウクライナ紛争の終結を目指していると述べた。しかし、ゼレンスキー氏との２者会談に出席するかどうかについては言及しなかった。

プーチン氏は、ロシアと米国の機関は引き続き連絡を取り合っており、両国関係の「全面的な回復」を期待していると付け加えた。