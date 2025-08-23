◆米大リーグ パドレス２―１ドジャース（２２日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手が２２日（日本時間２３日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１四球だった。打線は相手先発のダルビッシュ有投手（３９）に６回までソロ弾による１安打１点に封じられ“完敗”を喫し、宿敵に今月１５日以来、７日ぶりに同率首位に並ばれた。

大谷は１点を追う９回に、同点弾目前の特大センターフライを放った。守護神スアレスの直球を捉えると、高々と舞い上がった打球を中堅フェンス付近まで届いたが失速。敵地ファンからは悲鳴が上がったのちに、“幻同点弾”に終わると、大歓声に包まれた。

試合後、取材に応じたロバーツ監督は「たぶんあの打球は、他の２９球場ならホームランになっていた。でも、この球場特有の『マリンレイヤー』の影響で、打球が伸びずに止められてしまいました」と唇をかんだ。

チームは今月１５日以来、７日ぶりに同率首位に並ばれた。指揮官は「そういうことを考えている余裕はありません。今は現状に向き合うしかない。順位は並んでいますし、明日勝つことが大事です。それだけです」と、次戦に切り替えた。