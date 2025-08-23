歯ブラシの交換「半年に1回」だけど、友人に「少なすぎ！」と言われ驚き。実際“交換頻度”はどのくらいが多い？ 歯ブラシに「お金をかける価値」についても解説

みんなの歯ブラシの交換頻度はどれくらい？

歯科医院向けマーケティングDXサービスを提供するウミガメ株式会社の調査によると、歯ブラシの交換頻度について、最も多かったのは「2～3ヶ月に1回」で全体の42.8％です。次いで「1ヶ月に1回」（28.0％）、「半年に1回」（13.5％）と続きます。

中には1年以上使用している人も10％ほどいるという点には、驚く人も多いかもしれません。



歯科医師が推奨する交換目安は「1ヶ月に1回」

歯の専門家たちはどのような頻度を推奨しているのでしょうか。

多くの歯科医師や歯ブラシを販売するメーカーによると、歯ブラシの交換は1ヶ月に1回が目安だといいます。

たとえ毛先が広がっていなくても、歯ブラシは毎日の使用で目に見えない摩耗や汚れ、細菌の付着が進んでいくため、定期的な交換が必要です。

また、毛先が開いてしまった歯ブラシでは、歯と歯の間や歯ぐきのすき間に毛が届きにくくなり、プラーク（歯垢）の除去効率が落ちてしまうこともあります。



高い歯ブラシの価値とは

歯ブラシ売り場をよく見ると、100円前後のシンプルな商品から、数百円、さらには1000円近い価格の“高級歯ブラシ”まで並んでいます。

「高いものは長持ち？」「磨き心地が違うの？」と疑問に思ったことがある人もいるかもしれません。一概に価格だけでは判断できませんが、高価な歯ブラシには以下のような特徴が見られます。



・毛の密度や弾力性が高く、磨き心地がなめらか

・毛先が極細や先端加工されていて、歯間や歯周ポケットに届きやすい

・ハンドル形状や角度にこだわりがあり、手にフィットして操作性が高い

・耐久性のある素材で、毛先の広がりが少なく長持ちしやすい

一方で、100円台の歯ブラシでも、適切な使い方とこまめな交換をすれば、十分な清掃効果が期待できるケースも多くあります。「高い＝絶対に良い」ではなく、自分の口に合っていて、正しく使えることが何より大事だといえるでしょう。



歯ブラシは身近な虫歯予防策

歯科医院での治療やホワイトニングには、多額の費用がかかることもありますが、歯ブラシなら1本100～1000円程度です。

仮に100円の歯ブラシを月1回交換したとしても年間1200円程度です。それで虫歯や歯周病のリスクを減らせるなら、かなりコスパの良い予防投資といえるでしょう。

ただし、毛先が広がったままの歯ブラシを半年も1年も使い続けていると、磨き残しからトラブルを招き、かえって歯科通いが増えるという悪循環になることもありえます。



まとめ

歯ブラシは定期的に交換することで、その効果を十分に発揮できます。高級品を大事に長く使うよりも、自分に合った価格と形状のものを、迷わず定期的に交換することが大切です。

「ちょっともったいないな」と思っても、清潔で機能的な歯ブラシに替えることで、日々の口腔ケアの質がぐんと上がります。1ヶ月に1回の交換を目安に、今日からチェックしてみましょう。



出典

ウミガメ株式会社 歯ブラシの交換タイミングに関するアンケート（PR TIMES）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー