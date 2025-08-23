◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１５日 ▽決勝 沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）

沖縄尚学（沖縄）が夏の甲子園初優勝を果たした。甲子園で生観戦する沖縄出身の４１歳にネットが沸いた。

ネット上で「今日も甲子園にいらっしゃるのか」と注目を浴びたのは、「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏（４１）。今井氏はインスタグラムのストーリーズに観戦する様子をアップし、試合後には「感動です！！勝ったーーー！！！！沖尚おめでとう！！！！！！」と大興奮。カメラに向かって手話で「おめでとう」を披露した。

レフトスタンドから観客でいっぱいの球場を撮影し、その写真もアップ。その投稿を見たネットは「甲子園、レフトスタンドの観客席の皆様！今井絵理子いるぞ！」と注目。「今井絵理子はしゃいでます」とほっこりしていた。

今井氏は、沖縄尚学と東洋大姫路の準々決勝が行われた１９日、インスタグラムのストーリーズで「沖縄尚学 応援するぞーーー！」とタオルを巻いた姿をアップ。さらに連続投稿で「人生初の甲子園」「始まる前に泣きそう」とスタンドでのショットを掲載し、現地にいることを伝えていた。さらに、沖縄尚学が山梨学院を破った２１日の準決勝の試合後には、球場で撮影した写真を投稿し「沖尚！！決勝進出きたーーーー！」と喜んでいた。