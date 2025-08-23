◆米大リーグ パドレス２―１ドジャース（２２日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレス・ダルビッシュ有投手が２２日（日本時間２３日）、本拠のドジャース戦で６回１安打１失点１四球５奪三振と好投し、３勝目を挙げた。パドレスは１点差で逃げ切って勝ち、ドジャースと同率首位に立った。

大谷との対戦は一ゴロ、右直、四球で２打数０安打１四球。「先週も日曜日に対戦してますし。考えながら、四球でもいいっていうような配球を、そこはちょっと申し訳ないですけど、大谷君には。でも、そうしました」とダルビッシュ。「やっぱり大谷君は目がいい。１回見ちゃったのを覚えている。ウォーミングアップで、僕が何を投げるかを見ていて、カーブを投げるんだったらカーブにちゃんとタイミング合わせて振ったりとか、そういうこともしてるのは見ていた。だから（球種を）一辺倒で行くことは無理ですし、だから、そういうところはあります」と持ち球を駆使して大谷との対戦に臨んだと明かした。

この日は妻・聖子さんの４５歳の誕生日。ダルビッシュ自身は、その６日前の１６日に３９歳を迎えた。「妻も一番下の子も同じ誕生日で。今日、見に来てくれているので。それでいいピッチングできなかったらちょっと恥ずかしいなと思ってた。結果的にいいピッチングできて良かった」とホッとした様子だった。