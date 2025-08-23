人体の内部構造を正確に描いたTシャツの写真がThreadに投稿されると、その精巧な仕上がりに「かなりリアル」「欲しいくらい」などとコメントが寄せられました。投稿主は2児の母であり、看護師として働くU＿U Nsさん（@u_uns_3023）。自立した子どもたちの部屋を片づけていたところ、娘さんが学生時代に制作した「解剖図Tシャツ」を発掘し、懐かしさから投稿したと言います。



【写真】リアル？かわいい？これは欲しいぞ解剖図Tシャツ

「娘が看護学生だったのはもう4年前になるのか…と時間経過の速さとともに、娘が私と同じ看護師の道を歩き始めて4年になることに感慨深いものがありました」（U＿U Nsさん）



娘さんは投稿主であるお母さまと同じく看護師。この「解剖図Tシャツ」は今から4年前、看護学生だった頃に夏休みの課題として制作したものだったそう。多忙な看護学生時代、娘さんは机に向かって作業することが多かったため、投稿主さんはTシャツを制作している場面には立ち会えなかったといいます。



同じ看護師の視点から見て、このTシャツに描かれた解剖図の出来栄えはいかがだったのでしょうか。



「Tシャツはよく描けていると思います。着用したときに、『自分の身体の解剖が見てわかるように描いた』ということに感心しました」（U＿U Nsさん）



SNSでの反響を受け、「捨てる予定だったけれど、処分しにくくなった」とコメントしていた投稿主さんですが、「捨てる予定で記念に写真を撮ったのですが、結局娘の思い出BOXに保管となりました」と語ります。



「反響の多さに驚きました。多くの方の目に留まるようなものと思っていなかったので色々なご意見を楽しく拝読いたしました。印象的だったのは、『欲しい！』とおっしゃる方が一定数いらっしゃったことです。なかには『商品化を！』とか、『白と黒の2色展開で作ってほしい』などのご意見もあり、こんな解剖図のTシャツを着たい人がいるんだ…と驚いています」（U＿U Nsさん）