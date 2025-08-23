「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」は9月27日発売！ BANDAI SPIRITS「2025年9月発売スケジュール」を公開「30MM×AC6 オープンフェイス」は9月20日、「30MP 喜多郁代」は9月27日を予定
「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」9月27日発売予定
BANDAI SPIRITSは、2025年9月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開している。
本スケジュールによると、ガンプラ「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」は9月27日、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のガンプラ「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」は9月20日の発売となる。
またロボットプラモ「30MM」より「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」は9月20日、美少女プラモ「30MS」と「30MP」より、「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」は9月13日、「30MP 喜多郁代」は9月27日の発売予定となっている。
「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」9月20日発売予定
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」9月20日発売予定
「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」9月13日発売予定
「30MP 喜多郁代」9月27日発売予定
「30MF ローザンウィザード」9月6日発売予定
(C)創通・サンライズ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019
THE IDOLM@STER TM & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
(C)BANDAI SPIRITS 2023