SNSの言葉は消えない…中学生の娘が友人から受けた心ないメッセージ【ママリ】

中学校の友だちと猫カフェに行く約束をした、つきママ(@tsukimama34)さんの娘さん。待ち合わせ時間を聞いても「後で連絡する」と返され、やきもき。遊ぶ前日にやっと届いたメッセージ。しかしそこに書かれていたのは、娘さんが涙するほど傷ついてしまうようなものでした…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『中学生女子の仲間外れ』をどうぞごらんください。

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

なぜか、SNSで連絡する？

遊ぶ日のスケジュールをA子ちゃんに直接、確認したつきママさんの娘さん。ですが、なぜかその場では答えてくれず、「あとで連絡する」と言われてしまいます。



このあと、娘さんが大きく傷ついてしまう返信が来ることになるなんて…。

相手は軽く考えていたかもしれないけど…

©tsukimama34

©tsukimama34

遊ぶ約束をしていた前日、A子ちゃんからの返信は驚くべき内容でしたね。これにはショックを隠し切れず、思わず涙してしまう娘さん…。



もしかしたら、A子ちゃんは軽い気持ちで送ったのかもしれません。ですが、受け取った側は傷つきますよね。

SNSのこわさを痛感

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

「どうして…」と泣く娘さんの姿に、つきママさんもさぞかし胸が痛かったことでしょう。



SNSは手軽に連絡を取り合えるため、便利ですね。ですが、その反面、簡単に人を傷つけてしまうこともあります。顔は見えませんが、受け取る人がいること。忘れてはいけませんね。

