クレヨンしんちゃん、インドANNアワード2部門受賞の快挙
最新作『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』が日本で大ヒット公開中のなか、22日、インド・ムンバイで開催された「ANNアワード2025」にて、クレヨンしんちゃんが2部門同時受賞という快挙を成し遂げた。
【場面カット】寝転ぶしんちゃんと穏やかに空を見上げるアリアーナ
今年で6回目となるANN AWARDSは、インド最大級のアニメーションアワード。「Anime India／Animation＆More Summit」（8月22日〜24日開催）内で行われ、2025年からはアジア全域からの応募も可能となり、国際的な舞台としてますます注目を集めている。
日本では昨夏、インドでは今年5月に劇場公開された『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』が、「Best International Animated Feature Film（最優秀外国語長編アニメーション映画賞）」を受賞。アニメーション、演出、デザイン、物語性において高い評価を獲得し、インドの子どもたちに夢と冒険を届ける作品として表彰された。
さらに、「クレヨンしんちゃん」のキャラクターは「Best Animated Licensed Character（最優秀ライセンスキャラクター賞）」も受賞。2025年5月に映画がインドで初めて劇場公開され、日本アニメ映画として大きな成功を収めたほか、テレビ、映画、ライセンスタイアップなど多角的な展開による圧倒的な人気と認知度、今後のIP展開の可能性が高く評価された。
W受賞の喜びに包まれる中、9月26日から、最新作『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』が、いよいよ舞台となった本場インドで劇場公開される。ヒンディー語、タミル語、テルグ語による吹替版を中心にインド全土で展開される予定です。さらに、劇中に登場する人気曲「オラはにんきもの」の新バージョンがインド3言語でも登場するほか、日系企業やインド企業とのタイアップ企画も進行している。
