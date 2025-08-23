「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）

閉会式後、沖縄尚学の真喜志拓斗主将は「誕生日おめでとうって言いたい。メダルをかけてあげたいです」と笑みを浮かべながら明かした。

優勝キャプテンインタビューで甲子園のスタンドが感動に包まれた。インタビュアーから母の誕生日であることを明かされ、「感謝の言葉を伝えてみませんか？」と問いかけられた。真喜志主将は「本当に今までこうやって甲子園で優勝できる自分にまで育ててくれて、ありがとうという言葉を伝えたいです」と語ると、拍手がわき起こった。アルプススタンドの母は涙を流した。

最愛の母はここまで女手一つで育ててくれた。私学校への進学も後押ししてくれた。「ずっとケガしたときだったり、サポートしてくれた」と４５歳の誕生日を迎えた母に感謝は尽きない。

「いいプレゼントができてよかった」と笑みを浮かべた真喜志主将。優勝チームを率いたキャプテンにしか許されないインタビュー。その場で母に伝えた感謝は、最高のプレゼントとなり、真摯な姿がファンの心を打った。