ÆñÉÂ¤Î»Ò¤é¤ËÆÏ¤±¤ë¡ÈÀ¸¤Î²ÎÀ¼¡É¡Ä¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤¬Ê³Æ®¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ë¾Ð´é¤ò¡×¡¡ÆþÂà±¡·«¤êÊÖ¤¹17ºÐ¤âÉñÂæ¤Ë¡Ä»ÕÄï¤ÇÄ©¤ó¤À¡ÈÌ¿¤Î¥À¥ó¥¹¡É¡Únews23¡Û
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥×¥í¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤Î»Ò¤ä¾ã¤¬¤¤»ù¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤é¤Ë¸ø±é¤ò¹Ô¤¦³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯µ¯¿Í¤Î°ì¿Í¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡È¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¼«¤é¤¬¹Í¤¨¤¿ÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡¢ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹17ºÐ
·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤Ê¤¯¤È¤â¡ÄÆñÉÂ¤Î»Ò¤é¤Ë¡ÈÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª¡¡
²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ç¤Ï2025Ç¯6·î¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ÷¤Î¤È¤ª¤êÆ»¡×¤ä¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤Ê¤É¤Î²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¡£ÆñÉÂ¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¡Ö¿´º²¡Ê¤³¤³¤í¤À¤Þ¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¹¡£
È¯µ¯¿Í¤Î°ì¿Í¤¬¡¢Í±ÊÈþÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£
¿´º²¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¦Æ±ÂåÉ½ Í±ÊÈþÆà»Ò¤µ¤ó
¡Ö¿´¤Î¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Â¤ÏÍ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡È¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¡£16ºÐ¤ÇÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î²ÖÁÈ¤Ç8Ç¯´Ö¡¢ÃËÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Í±Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±´ü¤Î¸µ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÍö¼÷¤È¤à¤µ¤ó¤Ï...
¸µÊõÄÍ¡¦²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼ Íö¼÷¤È¤à¤µ¤ó
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤À¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÈþ³Ø¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃËÌòÁü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÊõÄÍÂàÃÄ¸å¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤Ç³èÌö¤·¤¿Í±Ê¤µ¤ó¡£2014Ç¯¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤Î¸µÆ±Î½¤ÇÉ×¤Î»ûÅÄ¿¿¼Â¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿´º²¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ë¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·à¾ì¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡¢¡Ê¸ø±é¤ò¡Ë¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í±Ê¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐÍý¤Ê¤É¤Î¡ÈÎ¢Êý»Å»ö¡É¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï»ûÅÄ¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç¸þ¤«¤¤¡¢ÀÑ¤ß¹þ¤ó¤Àµ¡ºà¤ÏÍ±Ê¤µ¤ó¤â±¿¤ÓÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î·àÃÄ¤À¤È±¿Å¾¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ËÉñÂæ¤ÎÁõÃÖ¤äµ¡ºà¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¸ø±éÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÌµÍý¤«¤Ê¤È¡×
¡ÖÉãÊì°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤ëÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡×ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹17ºÐ¤È¤Îå«
Í±Ê¤µ¤ó¤é¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤¦1¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢6Ç¯Á°¤Ë»Ï¤á¤¿¡Ö¥¥Ã¥ºÃÄ¡×¤Ç¤¹¡£
ÆñÉÂ¤Î»Ò¤ä¾ã³²»ù¤é18¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¡¢Í±Ê¤µ¤ó¤é¤¬²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÆüºÇ¸å¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥ºÃÄ¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¥Ã¥ºÃÄ¡×¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢17ºÐ¤Î½Å½¡²ÌÊâ¤µ¤ó¡£ÀèÅ·À¤Î¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å½¡²ÌÊâ¤µ¤ó
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ÉÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ò²Î¤¦²ÌÊâ¤µ¤ó¤ò¡¢Í±Ê¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²ÌÊâ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂÎ¤Ï¤¤¤ÄÆþ±¡¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
°å»Õ
¡ÖÂÎÄ´¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÂÎÄ´¤Ï¤Ü¤Á¤Ü¤Á¡£¤à¤¯¤ß¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡×
¸¡ºº·ë²Ì¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨°å»Õ¤Ï¡Ä
¡Ö19Æü¤«¤éÆþ±¡¤Ë¤·¤È¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×
²ÌÊâ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬É¬Í×¤Ê²ÌÊâ¤µ¤ó¤Î¿´Â¡¡£Â¾¤ÎÆñÉÂ¤âÊú¤¨¡¢ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÆþ±¡¤Ç¡ÊÂÎÄ´¤ò¡ËÀ°¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡×
¿É¤¤Æþ±¡À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Í±Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ÊÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¡Ë¾®³Ø¹»¤â¤Û¤Ü¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ§Ã£¤â¾¯¤Ê¤¤¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ï¡ÊÍ±Ê¤µ¤ó¤Ë¡ËÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¡ØÆþ±¡Ãæ¤Ë¤Ç¤¤ë»ö¤òÃµ¤¹¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤âÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡×
»ÕÄï¤ÎÄ©Àï¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌ¿¡×
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¤³¤Î²Æ¡¢¤¢¤ë¸ø±é¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²ÌÊâ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿ÍÙ¤ê¤ò1¿Í¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
Á°Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡Ä
¡ÖÁ°ÁÕ¤¬¤«¤«¤ë¡¢ÍÙ¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ë¤É¤ì¤À¤±°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥¹¥È¥ó¤È¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ë¡×
ÍÙ¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÌ¿¡É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Ï¤¤¤Ä»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ëÄ¹¤¤Ì¿¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×
·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²Î¤òÈäÏª¤·¡¢Í±Ê¤µ¤ó¤Ï²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²ÌÊâ¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï²¸ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¿¶ÉÕ¤·¤¿¡Ø¤¤¤Î¤Á¤Î²Î¡Ù¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤À¤À¤¤Þ¤¹¡×
²ÌÊâ¤µ¤ó¤ÏÉ½¾ðË¤«¤Ë¡¢Æ²¡¹¤ÈÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ëÍ±Ê¤µ¤ó¡£
¡ÖÊõÄÍ¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Á´¤Æ¤¬¤³¤Î¿´º²¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤Î³èÆ°¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»¤À¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÌ¿¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
°õ¾ÝÅª¤Ê¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î¡È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ¡É
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Í±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó1500²ó¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Çï¼ê¤ä¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Í±Ê¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÜ¤«¤é´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢°ìÂÐ°ì¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ç¤·¤¿¤Í¡£°ÜÆ°¤ÎÌäÂê¤ä´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·à¾ì¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÌÊâ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¡¢Êñ³çÅª¤Ê¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´º²¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ700°Ê¾å¤ÎÉÂ±¡¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£