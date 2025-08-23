¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ßà2ÅÙ¸«É¬»ê¤Î¶ÄÅ·¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×á»Ñ¤Ë³åºÓ¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤Þ¡¼ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
Ïª½ÐÅÙ¹â¤á¤ÎÂçÃÀ¥³¡¼¥Ç¤â²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Î¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Äà¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖModel @masami_nagasawa styled by me. ♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿Ä¹ß·¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÌîÇÈËãÈÁ¡£
¡¡¼Ì¿¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤¬°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÈ©¤Î¿§¤ÈÆ±²½¤·à²¿¤âÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤á¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£º°¿§¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤Ï¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¸µ¤Î¶â¿§¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤¹Ä¹ß·¤Î°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤Þ¡¼ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§µ¤¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£