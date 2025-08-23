BAMBI WATERから新登場♡ガードル付きリブフレアパンツで美脚と快適を両立

「BAMBI WATER」から、ガードル付きリラックスパンツ『ガードル イン リブフレアパンツ』が2025年8月1日に登場しました。履くだけで理想のボディラインを叶える新感覚のパンツは、リラックスウェアとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけにも◎。シリーズ累計販売数400万個を突破した人気ブランドならではの機能性とデザイン性を兼ね備え、女性の毎日をより快適に、美しくサポートしてくれます。

ガードル一体型で叶う美シルエット

新作『ガードル イン リブフレアパンツ』は、内蔵ガードルが骨盤からヒップラインまでしっかりサポート。

独自製法の弾性ニットが柔らかな履き心地を実現し、着圧シールによる最適なホールド感で長時間の着用も快適です。

膝下から広がるフレアシルエットと縦リブの効果で、美脚見えが自然に叶うのも嬉しいポイント。サイドスリット入りで足さばきも軽やかです。

大人の女性に寄り添う秋冬の美♡FLORALE BY Triumph新作アイテム

おうち時間からお出かけまで活躍

ウエスト部分は締め付け感を少なく設計されており、リラックスタイムでもストレスフリー。柔らかいメッシュ素材でムレを軽減し、快適さをキープします。

シンプルなデザインなので、ワンマイルウェアとしてそのまま外出も可能。リラックスとスタイルアップを両立できる、大人の女性にぴったりの一本です。

商品概要とカラーバリエーション

バンビウォーター ガードル イン リブフレアパンツ



価格：5,490円（税込）

サイズ展開：S／M／L／LL（カラー：ブラック）

素材：表地 レーヨン92％ ポリウレタン8％／裏地 ナイロン60％ ポリウレタン40％

履くだけで気分もスタイルもアップ♡

「BAMBI WATER ガードル イン リブフレアパンツ」は、忙しい女性の毎日に寄り添う新しいリラックスパンツ。

おうちでの快適な時間から、ちょっとした外出まで幅広く活躍してくれる1枚です。ガードルのサポート力とリブフレアの美脚効果で、無理なくスタイルアップを実現♡

シンプルなデザインだから合わせやすく、1本持っておけばコーデの幅も広がります。