­à½÷»Ò¹â¹»À¸­á¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ä¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ìÊÂ¤Ö6¥·¥ç¥Ã¥È!

¡¡ÀÄ½Õ±Ç²è¡Ö¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ20Ç¯¡½¡£­àÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿­á¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¼Ì¿¿¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡2005Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Î4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤¬22Æü¤«¤éÅìµþŽ¥¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤ä½ÂÃ«¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥È¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¸ø³«Á°Ìëº×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì±Ç²è¸ø¼°X¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤µ¤ó¤¬ÍèÆü¡×¤È¤·¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤¿Î±³ØÀ¸Ž¥¥½¥óÌò¤Î¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢»³ÅÄ¶Á»ÒÌò¤ÎÁ°ÅÄ°¡µ¨¡¢Î©²Ö·ÃÌò¤Î¹áÄÇÍ³±§¡¢Çò²ÏË¾Ìò¤Î´Øº¬»Ë¿¥(Base Ball Bear)¤é¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤à½÷»Ò¹â¹»À¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ëê¸¶ÍµºîÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê6¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

º¸¤«¤é»³²¼ÆØ¹°¡¢¹áÄÇÍ³±§¡¢¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢Á°ÅÄ°¡µ¨¡¢´Øº¬»Ë¿¥(Base Ball Bear)¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦20Ç¯¤Ê¤ó¤À¡Á¡£¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥­!¡×¡Ö¤ï¤¢¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á!¡¡´¶Æ°¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡Á!ÁÇÀ²¤é¤·¤¤!!¡×¡Ö20Ç¯¸å¤Î¥½¥ó¤Á¤ã¤ó¥¤¥±¤¹¤®¤Æ¤ë¡£¤«¤Ã¤±¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÂ¤Ó¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡¡¤¢¤Î»Ò ¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä?¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ö¥ë¡¼·Ï¥³¡¼¥Ç¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ªµã¤­¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

 