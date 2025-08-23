【白雪姫なねこ】物売りの老婆が売るのは健康食品？ 過保護な王妃様の愛
マイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開になっていきます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『みっけ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆白雪姫なねこ その1
■◆白雪姫なねこ その2
■◆白雪姫なねこ その3
■◆白雪姫とねこ
■◆元となったむかしばなし
白雪姫
ある国の王妃が「世界で一番美しいのは誰？」と鏡に問いかけたところ、鏡は「白雪姫」と答えました。自分こそが世界一だと思っていた王妃は怒り、白雪姫を殺そうとします。
なんとか追っ手をかわして森へ逃げ出した白雪姫は、森に住んでいた七人の小人たちと一緒に暮らし始めました。ですが、そのことを知った王妃によって毒りんごを食べさせられ、永遠の眠りについてしまいます。悲しみにくれる小人たちのもとに噂を聞いた王子が現れました。
王子にキスをされて目覚めた白雪姫はそのまま王子と結ばれ、幸せに暮らしたのでした。
著＝ぱんだにあ／『みっけ！ねこむかしばなし』