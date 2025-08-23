¡Ö¥®¥é¥®¥é´¶¤¬À¨¤¤¡×ÍÌ¾É×ÉØà¥Ó¥¥Ë¡õ¥à¥¥à¥á³¤³°2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¿ÈÂÎ!¡×¡Ö¤³¤ÎÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ë¤ÎÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×
·ëº§18Ç¯¡ÄÉ×ÉØ¤Ç´ó¤êÅº¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È!
¡¡44ºÐ¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬²ÈÂ²¤Ç³¤³°¤òËþµÊ¡Ä¡£É×ÉØ¤Ç¿åÃå»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥Ð¥«¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯²Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¥á¥¥·¥³¡£¥«¥Ü¥µ¥ó¥ë¡¼¥«¥¹¤«¤é¥¯¥¸¥é¤È±Ë¤®¤Ë¥é¥Ñ¥¹¤Ø¡£³¤¤Î¿¼¤µ¤ä¤¯¤¸¤é¤Ø¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥¸¥é¥¤¥ë¥«¥¢¥·¥«¥Ú¥ê¥«¥ó¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á
Î¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÌðÂô¿´¡£
¡¡É×¤Ç¸µK¡½1À¤³¦²¦¼Ô¤ÎËâºÀÅÍ(46)¤È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤À¤è¤¦²°Æâ¤Ç¤È¤â¤Ë¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Î¥®¥é¥®¥é´¶¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¤!¼«Ê¬¤â¸«½¬¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï!¡×¡Ö¤³¤ÎÉ×ÉØ¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹!¡×¡Ö¤º¤Ã¤È2¿Í¤È¤â¤³¤ÎÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ë¤ÎÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2007Ç¯¤ËËâºÀÅÍ¤È·ëº§¤·¤¿ÌðÂô¤Ï12Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢14Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢19Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£