◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーDeNA（23日、東京ドーム）

巨人の先発は井上温大投手。ここ9試合白星に恵まれていません。前回登板からこの1週間は内海哲也コーチとマンツーマンに近い形で準備を行ってきました。それがどう影響するのか、注目されます。DeNAは石田裕太郎投手ですが、こちらもしばらく勝てていません。打線はともに好調な両チーム。先発に白星をつけることができるのでしょうか。

そして、「変化球スペシャル」と銘打って行われる地上波放送では、投手の変化球の握りなどを取材。特にDeNA石田投手は手本にしたシンカーが「僕の人生を変えた」と豪語するほどで、それが誰のシンカーなのか気になるところです。

解説は主音声に斎藤雅樹さんと山本昌さん。合わせて399勝をあげている2人です。斎藤さんが「ジャイアンツは岡本や吉川が帰ってきて、上がるしかない」と打線の爆発に期待を寄せると、山本さんも「井上投手はどのボールをとっても一級品ですが、コントロールやキレがカギになると思うので、立ち上がりを見たいなと思います。DeNAは蝦名選手や林選手がいいスイングしていたんですよね」と好調なDeNA打線についてもふれています。

副音声には「Going! Sports&News」とコラボ企画として、赤星憲広さんや亀梨和也さん、田畑志真さんと豪華顔ぶれ。プレーボールは午後2時です。