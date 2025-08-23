道頓堀で“英語版”吉本新喜劇、ドイツ人のズッコケが実現 「新しい英語の勉強法としてもおもしろい」
大阪・難波のよしもと道頓堀シアターの定期プログラム「Yoshimoto Comedy Night OWARAI」で22日、イングリッシュ新喜劇『吉本新喜劇 Yoshimoto Sitcom』が披露された。
【写真】吉本新喜劇・谷川友梨、大胆姿を披露＆意図説明
よしもと道頓堀シアターは、大阪・関西万博の開幕にあわせ、かつて上方芸能を支えた中座跡の「中座くいだおれビル」6階にことし3月誕生。吉本興業として初の道頓堀でのオープンとなり、レストランシアターの機能も有し、海外からの観光客を意識する。
『吉本新喜劇 Yoshimoto Sitcom』は、英語やボディランゲージを交え、新喜劇の魅力を発信する。外国人観光客も大喜びだった。
脚本・演出を手がけた吉本新喜劇の座員のぶよしは「ドイツ人の方にズッコケを経験していただけた」と満足げ。カナダで即興コメディを学んだ経験があり、英語でのコミュニケーションも堪能。「日本のお笑いはカンタン。気軽に観に来てほしい」とアピールした。
アメリカ出身の座員ジャボリも参加し「座長クラスの方が応援に来ていただければうれしい」と呼びかけ。さらに「新しい英語の勉強法としてもおもしろい。日本の方にもぜひ見ていただきたい」と語った。
