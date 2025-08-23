◆米大リーグ パドレス２―１ドジャース（２２日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手が２２日（日本時間２３日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１四球だった。打線は相手先発のダルビッシュ有投手（３９）に６回までソロ弾による１安打１点に封じられ“完敗”を喫し、宿敵に今月１５日以来、７日ぶりに同率首位に並ばれた。試合後、取材に応じたロバーツ監督は「残念ながら、我々はダルビッシュを攻略できなかった。終盤に何度かチャンスを作ったけれど、決定的な一本を打つことができなかった。ただ今夜は相手が上回っただけです」と脱帽した。

ゲーム差「１」の２位・パドレスとは今季最後の３連戦で、この日は初戦。“注目の一戦”を生で見ようと、左翼奥の球場外にあるホテルの屋上やマンションのバルコニーからも多数の人々が観戦した。

大谷は、先発のダルビッシュ有投手（３９）の前に、初回先頭の１打席目は一ゴロに倒れ、１―０の３回１死一塁で迎えた２打席目は、内角カットボールを完璧に捉えると、打球速度１１５マイル（約１８５キロ）の高速ライナーとなったが右直。１―２で迎えた６回１死の３打席目は四球を選び、この日は２打数ノーヒット１四球だった。これでシーズン通算対戦成績で９打数２安打となった。

チームは今月１５日以来、７日ぶりに同率首位に並ばれた。指揮官は「そういうことを考えている余裕はありません。今は現状に向き合うしかない。順位は並んでいますし、明日勝つことが大事です。それだけです」と、次戦に切り替えた。