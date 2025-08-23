◇第107回全国高校野球選手権大会 決勝 沖縄尚学(沖縄)3-1日大三(西東京)(23日、甲子園球場)

全国高校野球選手権大会決勝で夏の甲子園初優勝を飾った沖縄尚学へ、ソフトバンクから同校OBの東浜巨投手と嶺井博希選手が祝福と労いのコメントを寄せました。

東浜投手は沖縄尚学で2008年春の甲子園に優勝。その後亜細亜大に進学し2012年ドラフト1位でソフトバンクに入団しました。

東浜投手は母校の後輩たちへ「沖縄尚学の皆さん、優勝おめでとうございます。夏の甲子園で初の快挙を成し遂げる姿を目の当たりにし、OBとして大きな感動をいただきました。後輩たちの頑張りは、沖縄の野球をさらに盛り上げ、沖縄県民に活気を与える素晴らしい偉業です。本当におめでとうございます。そして感動をありがとう」とコメントしました。

嶺井選手は東浜投手の1年後輩で、沖縄尚学では東浜投手とのバッテリーで春の選抜大会に優勝。亜細亜大に進学後2013年ドラフト3位でDeNAに入団し、2023年からソフトバンクでプレーしています。

嶺井選手は「優勝おめでとう御座います。今回の優勝は沖縄県民、全国にいる沖縄出身の方々に勇気と感動を与えたと思います。厳しい戦いが続いていた中で、沖縄尚学らしい野球を貫いた結果が最高の形になったと思います。ここまで決して楽な道のりではなかったとは思いますが、きつい練習を耐え抜いた先に最高の景色があることを、また後輩たちに受け継いで今後も強い沖縄尚学を作っていってほしいです。一緒に戦った仲間たちと勝ち取った優勝、自分達の力で感動を与えたことを誇りに思って沖縄に帰ってください。本当にお疲れ様でした」とコメントを寄せています。