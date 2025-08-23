高校日本代表が発表！健大高崎・石垣元気ら２０人 沖縄尚学の末吉が２年生で唯一メンバー入り【一覧】
日本高野連は２３日、沖縄県で行われる第３２回ＷＢＳＣＵ−１８Ｗ杯を戦う高校日本代表のメンバーを発表した。
夏の甲子園でスピードガン導入後最速タイとなる１５５キロをマークした健大高崎・石垣元気投手、沖縄尚学を初の全国制覇へ導いた末吉良丞投手が２年生で唯一選出された。甲子園に出場していない高校からは大阪桐蔭の中野大虎投手らが選出された。
以下、高校日本代表メンバー一覧。数字は背番号。
【投手】９人
１８ 石垣元気 健大高崎
１５ 下重賢慎 健大高崎
２４ 坂本慎太郎 関東第一
１９ 奥村頼人 横浜
２１ 西村一毅 京都国際
１０ 中野大虎 大阪桐蔭
１１ 森下翔太 創成館
１７ 早瀬朔 神村学園
１４ 末吉良丞 沖縄尚学
【捕手】３人
２ 大栄利哉 学法石川
２７ 横山悠 山梨学院
１２ 藤森海斗 明徳義塾
【内野手】６人
４ 奥村凌大 横浜
５ 為永皓 横浜
１３ 岡部飛雄馬 敦賀気比
１６ 辻琉沙 履正社
６ 高畑知季 東洋大姫路
３ 今岡拓夢 神村学園
【外野手】２人
１ 阿部葉太 横浜
７ 川口蒼旺 神戸国際大付