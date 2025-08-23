テレビ朝日系ドラマ「しあわせな結婚」は２１日、第６話が放送。ネルラの弟・レオ（板垣李光人）が自室でアルバムを見返すシーンがあったが、そこに「２０１０年５月１４日」に１０歳の誕生日を祝った写真があったことから、ネットではレオの母親についての疑惑の声が上がっている。

この日の「しあわせな結婚」では、ネルラ（松たか子）の誕生日を家族で祝うことに。鈴木家では家族の誕生日は必ず同じ料理で祝うといい、ネルラの誕生日はちらし寿司。その席で父の寛（段田安則）は、２人でこのマンションを出て行ってもいいと伝える。

パーティーの後、レオは部屋にネルラを呼び、結婚してから変わったと伝え、寛の言葉は「親心」だと伝え「出て行けよ。それがいい」などと言う。ネルラが部屋を出て行くと、レオはアルバムを紐解く。そこには１０歳の誕生日の写真がありその日付けは「２０１０年５月１４日」と書かれていた。

ネルラとレオの母親は、レオを出産した直後に亡くなったとされており、位牌には「平成十一年 七月七日」と記されている。平成十一年は１９９９年。レオが２０１０年で１０歳ならば、生まれたのは２０００年。しかし母が亡くなったのは９９年と計算が合わない。

レオとネルラ（松たか子）の年齢差は１８歳差とも言われていたが、レオが２０００年生まれならばネルラが生まれた年は８２年でなければならないが、黒川（杉野遥亮）がホワイトボードに記していたのは「１９７９年８月２１日」とある…。

年齢についてのヒントが出始めたことから、ネットでは、位牌の人物は本当に母親なのか、アルバムの人物は本当にレオなのか？など疑惑の声が続々。「お母さんがレオのお産で亡くなったという話を合わない」「レオは鈴木家の実の子ではないのでは？」「ネルラとは１８歳差じゃなく２１歳差ってこと？」などの声が上がっていた。