◇ナ・リーグ パドレス2―1ドジャース（2025年8月22日 サンディエゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦に先発。6回74球を投げ、1安打1失点、5奪三振で3勝目を挙げた。好投でチームを4連勝に導き、同率首位浮上に貢献した。試合後は39歳初勝利に笑みを見せた。

許した安打は3回1死からフリーランドに浴びた右越えソロによる1本のみ。自慢の多彩な変化球でドジャース打線に的を絞らせず、抑え込んだ。

登板を振り返り、ダルビッシュは「結果的にも内容も良かったと思います」とうなずいた。

現地8月22日は妻で元レスリング世界女王の山本聖子さんの45歳の誕生日。「妻も一番下の息子も同じ誕生日で、今日見に来てくれてるのでいいピッチングができなかったら恥ずかしいなと思っていたので、結果的にいいピッチングができて良かったと思います」と家族の前での好投を喜んだ。

今月16日に誕生日を迎え、39歳初登板となった前回17日（同18日）のドジャース戦は初回にフリーマンに3ランを浴びるなど、4回4失点。「自分の真っすぐぐらいで、3球連続真っすぐでフリーマン打ち取れないので、そこはちょっと調子に乗ったな」と反省した。

39歳2度目の登板となったこの日はフリーマンを2打数無安打に封じるなど、丁寧なピッチングを心がけ「調子に乗ることなく、1球1球謙虚に投げられたので良かったです」とうなずいた。