◇ナ・リーグ ドジャース1―2パドレス（2025年8月22日 サンディエゴ）

ドジャースの新人アレックス・フリーランド内野手（23）が22日（日本時間23日）、敵地でのパドレス戦に「8番・二塁」で先発出場。3回にダルビッシュ有投手（39）からメジャー初本塁打となる先制ソロを放ったが、チームは逆転負けを喫した。これで73勝56敗でパドレスに並ばれ、8月15日以来7日ぶりの同率首位となった。

フリーランドは、3回1死走者なしからダルビッシュの甘く入ったスイーパーを強振。打球は右翼ポール際への会心の当たりだった。この日、日米通算206勝目を挙げたベテラン右腕からの記念の初アーチに「外角に来るのを狙っていて、それを捉えた。本当に現実じゃないみたいで、地面を踏んでいる感覚がほとんどなかった。とてもクールだった」と夢見心地だったようだ。記念球も自身の手元に戻ってきたことを明かした。

しかし、キャリア初アーチは空砲となり、チームは逆転負け。心境を問われると「複雑だね。キャリア初本塁打を打てたのはクールだけど、自分が本当に気にしているのは試合に勝つこと。勝ちたかった」と悔しさをにじませた。

ここまでマンシーやエドマンら主力内野手の離脱によって、主に三塁や二塁で出場を続ける。メジャー1年目でしびれる優勝争いを展開していることには「自分にとっては凄く楽しい。こういう雰囲気は好きなので、こういう試合を楽しんでいる」と話した。