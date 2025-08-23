◇第107回全国高校野球選手権大会第15日目 決勝 沖縄尚学3―1日大三（2025年8月23日 甲子園）

一生、忘れられない日になった。三塁側アルプス席には沖縄尚学OBの照屋正悟さんの姿があった。きょう23日は44回目の誕生日。夏初優勝の偉業を見届け「凄いです。凄いの一言です」と同級生の比嘉監督と後輩たちを祝福した。

名前を覚えている高校野球ファンもいるかもしれない。99年のセンバツ決勝の水戸商（茨城）戦で先発。準決勝のPL学園（大阪）戦で延長12回、212球を投げ完投した同期の比嘉監督に代わっての大役だったが、2失点の完投で沖縄尚学と、ふるさとに初の優勝旗をもたらした。

普段は公也と呼ぶ同期は「人一倍練習をやっていました。それに自分もついていきましたね」と刺激しあう関係性だった。グラウンドを離れれば「おもしろいですよ」。いじったり、いじりあったり。「いろいろ対応しますね」と明かした。

教師を目指すと聞いたときは驚いた。恩師の金城孝夫監督の下でコーチを2年務め「そこから芽生えたとは聞いたことがありますね」と話す。2年前までは息子の希空（のあ）が在籍。子どもを預かってもらっている立場上「比嘉監督と呼んでいました」。また違った角度で関わってきた。

準決勝では4失策しながら逆転勝ち。「ミスしたら、誰かがカバーできるようになっている。いいチームだな」。“同級生の公也”がつくりあげたチームは輝いて見えた。（杉浦 友樹）