¡Ú¹Ã»Ò±à¡Ûµð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬Êì¹»¡¦²Æì¾°³Ø¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë´¿´î¡¡¡ÖÂô»³¤ÎÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·è¾¡Àï¡Ê£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ï²Æì¾°³Ø¤¬ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ò£³¡½£±¤Ç²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¾°³Ø¤Ï½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ò£²ÅÙÀ©¤·¡¢¹Ã»Ò±àÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ï£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²ÆìÀª¤Î²ÆÍ¥¾¡¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Î¶½Æî°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤È²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²Æì¾°³Ø¤ÎÍ¦»Ñ¤ËÆ±¹»£Ï£Â¤Îµð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤âÂç´î¤Ó¡£Êì¹»¤Ë¸þ¤±¤Æ½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö½éÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡²Æì¤è¤ê¤â½ë¤¤²Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£·è¾¡Àï¤ÎÈ¬²ó¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤ÎÈæ²Å´ÆÆÄ¤Î¡ØÌîµå¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¥Á¡¼¥à¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂô»³¤ÎÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÃ£¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â²¾°º²¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£µ£²¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£