¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¡Ö£Í£Á£Ò£É£Î¡×È¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï¡¢£²£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¿¿ô¥¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò¡¢£²£´ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÃÂÀ¸Æü¤ËÌµ»öÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡¼¡½÷¡¦Ë¾·ë¤È»°½÷¡¦¼ÓÍè¤Î°Õ¸«¤â¸ò¤¨¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó±Û¤·¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤É¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈËå¤¿¤Á¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖË¾·ë¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÓÍè¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬ÉÔ»×µÄ¤ÈÂ¿¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ø¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼ÓÍè¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÓÍè¤¬¡Ê¿¿ô¥¤Ë¡Ë»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÊ¢¶Ú¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÉáÃÊ¤«¤é¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¿¿ô¥¤Ï¡Ö»£±Æ¤Î£³½µ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤«¤é³°¿©¤È¤«¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Ê¢¶Ú¤ò£±Æü£³£°£°²ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡£¥à¥¥à¥¤Ê¼Ì¿¿¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ïº£Ç¯£´·î¤ËÂæÏÑ¤Ç´º¹Ô¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡Ö¾®äÆÊñ¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ£´£°¸Ä¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë²óÁÛ¡£¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö£±ËüÅÀ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡£²£´ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿¿ô¥¡£¡ÖµîÇ¯°Ê¾å¤Ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥óÅª¤ÊË»¤·£±Ç¯¤òÁ÷¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£