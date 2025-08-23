23－2のスタートダッシュに成功…布水が逆転許さず小山第三に勝利／全中男子決勝T
8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝トーナメントが開幕。野々市市立布水中学校（石川県）が小山市立小山第三中学校（栃木県）を破り、準々決勝に駒を進めた。
布水は最初の8分から攻防がかみ合い、23－2と大量リードを奪う上々の立ち上がり。以降は点を取り合う展開が続いたが、試合を通して逆転されることはなく、最終スコア73－51で布水が勝利を飾った。
危なげない戦いぶりを見せた布水は、先発の臼井煌がチームハイ17得点を記録し、ベンチスタートの宮粼晴流も16得点の活躍。序盤での失点が響いた小山第三は、小西翔吾がゲームハイ27得点と気を吐いた。
■試合結果
小山市立小山第三中学校 51－73 野々市市立布水中学校
小山第三｜2｜20｜11｜18｜＝51
布 水｜23｜15｜15｜20｜＝73
