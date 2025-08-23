»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë¤¬Ã§¤Ë²÷¾¡¡Ä¾®ÌºÀ²°Ý¤¬°µ´¬¤Î34ÆÀÅÀ20¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¿Á´ÃæÃË»Ò·è¾¡T
¡¡8·î23Æü¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ Âè55²óÁ´¹ñÃæ³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÂç²ñ¡×ÃË»Ò·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«Ëë¡£»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤¬Âçºå»ÔÎ©Ã§Ãæ³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤Ë²÷¾¡¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡¤Ï»î¹ç½øÈ×¤«¤é¾®ÌºÀ²°Ý¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡£ÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤ÇÆÀÅÀ¤ä¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ40－18¤ÈÂçÉý¤Ê¥êー¥É¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¸åÈ¾¤Ç¤â»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡¤Î¥Úー¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢79－40¤ÇÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡¤Ï¡¢¾®Ìº¤¬34ÆÀÅÀ20¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¥Þー¥¯¡£ÇÔ¤ì¤¿Âçºå»ÔÎ©Ã§¤Ï¡¢³°Â¼·¯²ÆÏ¯¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¤¬21ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢ÂçÄÍÀ²ÅÍ¤¬9ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¹» 79－40 Âçºå»ÔÎ©Ã§Ãæ³Ø¹»
¥á¥ê¥Îー¥ë¡Ã21¡Ã19¡Ã18¡Ã21¡Ã¡á79
Âçºå»ÔÎ©Ã§¡Ã6¡Ã12¡Ã12¡Ã10¡Ã¡á40
