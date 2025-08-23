辻希美、第5子出産で「不思議な感覚」 “命が人から誕生する瞬間”を見届けた家族への思いも
タレントの辻希美が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。8日に誕生した第5子次女「夢空」（ゆめあ）ちゃんの出産レポを公開した。
【動画】辻希美、第5子出産後2日目にYouTube撮影 詳細に語る
辻は「お腹にいた第5子が、無事に産まれました！今、産後2日目にカメラを回しているんですけど、ちょっと出産の細かいところまで話していこうかな…」と報告。すやすや寝ている夢空ちゃんのとなりで、小さな声で話をしていった。
計画無痛分娩について「どこかから、本当にちょっとだけ促進剤を入れていきましょうってなって。4分の1くらいの量を使って。今回の赤ちゃんのペースで、赤ちゃんの力だけで、陣痛をちゃんとほぼほぼ起こせたんじゃないかなっていう感じだったんです。私も全然痛みがないまま、子宮口全開まで過ごしていて」と回顧。
続けて「赤ちゃんが降りてくる感じもあって。すごいのが、麻酔をしているんだけど、触っている感覚とか、足も動くし、でも痛みだけがないっていう感じなの。幸空の時も計画無痛分娩で、出産したんだけど、幸空の時は足は自分で動かせないっていう状態だったんだけど。今回はそうじゃなくて、本当に不思議な感覚。痛みだけがないんだけど、挟まっている感じとか、降りている感じもちゃんとわかるし」と語っていった。
出産の瞬間について「私はふわふわしていて、夢の中にいる感覚だったんですよ。なんか幸せ！みたいな空間だったの」としながら、赤ちゃんが出るところを夫の杉浦と希空がすべて見ていたと明かし「あんな経験できないし。希空にも『見て』とは言ってなかったんだけど、自ら見に行っていた感じで。すごい衝撃なの。命が人から誕生する瞬間っていうのを、ちゃんと目で見るって、本当になかなか経験できないことだし。これは、私も見られてよかったって、すごく思って」とかみしめるように口にしていた。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空（せいあ・14）さん、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空さんが誕生している。
