第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で第15日が行われ、決勝で沖縄尚学（沖縄）を日大三（西東京）を3-1で破って、初優勝を飾った。同校としては初、県勢としては2010年の興南以来15年ぶりの夏制覇に地元企業も大興奮。沖縄尚学に祝福が送られた。

沖縄尚学は初回に1点の先制を許すも、2回に阿波根裕（3年）の適時打で同点。6回には2死二塁で4番・宜野座恵夢（3年）の左前適時打で勝ち越しに成功すると、8回にも再び宜野座が適時二塁打を放った。

投げては先発の新垣有絃（2年）が8回途中1失点の好投。8回2死からは背番号1を背負った・末吉良丞（2年）が登板。9回にピンチを背負うも併殺に打ち取り、優勝投手となった。

県勢15年ぶりの快挙に沖縄県の企業も大興奮。大手ビールメーカーのオリオンビールは公式Xで「沖縄尚学、甲子園優勝おめでとう！ この夏の感動をありがとう！」と感謝を込めて投稿した。

那覇市に本社を置く航空会社・日本トランスオーシャン航空（JTA）はXに「見事優勝を果たしました！！ 誇らしい快挙です 本当におめでとうございます 沖縄から全国へ、感動をありがとう」と記し、空港で撮影された沖縄尚学の写真を添えた。大手コンビニの沖縄ファミリーマートのXも「甲子園優勝おめでとうございます！！！ 感動をありがとう！！！」とチキンが祝福する画像を投稿。JTAと沖縄ファミリーマートは優勝が決まった12時1分の1分後に投稿していた。



（THE ANSWER編集部）