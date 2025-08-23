新垣と末吉、全てが終わった後のハグに注目

第107回全国高校野球選手権は23日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で決勝戦を行い、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を3-1で下し初優勝を決めた。立役者となった2人の2年生投手が試合後見せた姿にファンから「笑顔になって良かった」「エモが溢れすぎ」とコメントが寄せられている。

決勝で先発のマウンドに立ったのは右腕の新垣有絃（2年）だ。7回2/3を投げ6安打1失点の好投を見せ、左腕の末吉良丞（2年）につないだ。末吉は1回1/3を無失点に抑え、マウンドで快挙の喜びを味わった。

2人は整列や校歌斉唱、スタンドへのあいさつが終わりベンチ前に戻ると、弾ける笑顔でハグを交わした。緊張から解き放たれたかのような表情でキャッチボールを続ける姿にファンは注目。Xには共感の言葉が並んだ。

「末吉くん、新垣くんと話す時はめっちゃ笑顔なの好き」

「末吉くん新垣くんピッチャーコンビの笑顔が素敵」

「勝った後、末吉君と新垣君がボール投げ合って、最後ハグして笑顔でベンチに入って行くの、最高だった」

「末吉くんポーカーフェイスだったね。優勝決まってホッとしたのか笑顔になってよかった」

「Ｗエース新垣くん＆末吉くんの笑顔のハグ、エモが溢れすぎている……」

「新垣くんと末吉くんのキャッチボール。2人のホッとしたような笑顔見て泣いてたら、ハグ さらに泣く」

試合中の鬼気迫る姿からの落差に「末吉くんの一切表情を変えないところ、まじですごい。優勝した時、笑顔が見れてよかった」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）