脇道から猛スピードで幹線道路に入る赤い“暴走車” パトカーは「あまりに危険」と追跡を中断 捜査を継続
東京・江戸川区で14日夜、脇道から猛スピードで幹線道路に入る赤い車が目撃された。この車は交通違反をしていて、パトカーが追跡中だったという。
あわや衝突…脇道から猛スピードで現れた赤い車
多くの車が行き交う東京・江戸川区の幹線道路で14日午後9時半過ぎ、カメラは暴走車の逃走劇を捉えた。
脇道から猛スピードで現れた赤い車。車線を大幅にはみ出すほどの勢いで幹線道路に進入し、隣の車線を走っていた青い車は右にハンドルを切って避けていた。
目撃者は、当時の様子を「ものすごい勢いで出てきた。私の前を走っていた車にぶつかりそうな感じで飛び出してきた」と振り返る。
そして、この車の動きに違和感を覚えたという目撃者は、「さらに加速して前へ行き、先の信号で強引に右折していった。本当に逃げるような感じだった」と話す。
すると、目撃者の車の後方カメラには緊急走行するパトカーが…。
赤い車を追いかけていたのだ。
逃走した赤い車のナンバーなどを把握し捜査継続
警視庁によると、赤い車は何らかの交通違反をしていたためパトカーが追跡したが、あまりに危険な運転だったため、この日は追跡を中断したという。
警視庁は赤い車のナンバーなどを把握し、捜査を続けている。
（「イット！」8月20日放送より）