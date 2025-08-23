長年勤め上げた会社を去る、人生の一大イベント「定年退職」。感慨深い一方で、会社への提出書類、社会保険の手続き、挨拶回りの準備など、やるべきことは山積みです。特に注意したいのが「お金」の話。「定年後も働き続けたいが、給料が下がるのが心配……」と考える人は多いでしょう。本記事では、福地健氏が監修を務めた『いちからわかる！定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』（インプレス）より、退職時に損をしないための手続きの流れから、継続雇用・再雇用による給与減で受け取れる給付金まで、具体的なケースに沿って徹底ガイドします。

定年退職する際は事前の準備がマスト

会社を今までに退職したことがない人もいるでしょう。特に定年退職となると手続きもさまざま。事前に人事部に方法を聞きどんな作業が発生するのか、遅くとも1カ月前から準備を始めましょう。

まず、退職にあたって必要となる証明書や申請書を会社から受け取る準備から始めます。自分にとって必要な書類は、雇用継続か、退職か、転職かで変わってきます。たとえば、「雇用保険被保険者離職票」（離職票）は、転職を希望し失業給付を受けるうえで、ハローワークへの提出が必要となる書類です。会社に申請書を出すと、後日、自宅に郵送されてきます（受け取りに行く場合もある）。

また、いま加入している健康保険を任意継続する場合、退職日の翌日から有効になるように、早めの手続きが必要となる書類もあります。いままで会社まかせにしてきた社会保険や税金の手続きが、一気に自分に押し寄せます。混乱する人も多いと思いますが、確実にこなしていきましょう。

また、退職日直前になると、クライアントや社内のお世話になった部署などにあいさつ回りをすることもあります。これまでの感謝を伝える一言を織り交ぜた、簡潔かつ気持ちの良い挨拶をするためにも、事前にその内容については考えておくとよいでしょう。

他にも、会社の手続きではありませんが、クレジットカードや証券口座など、審査を通してから作るようなものは、在職中の方が比較的作成しやすいため、退職前に作っておくのがベターです。

［図表1］定年退職日までに「やるべきこと」リスト 出典：『いちからわかる！定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』（インプレス）より抜粋

どうする？退職時の挨拶状

付き合いのあった取引先などに自らの定年退職をお知らせする挨拶状は、遅くても退職後3カ月以内に出すのが一般的。最近ではメールで済ませるケースも増えています。

［図表2］退職時の挨拶状（参考例） 出典：『いちからわかる！定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』（インプレス）より抜粋

継続雇用・再就職で賃金激減…「高年齢雇用継続給付」で補填を

定年退職後も継続雇用や転職して働き続ける場合、一般的には賃金がダウンしてしまうケースが多いですが、それを補填する制度が「高年齢雇用継続給付」です。60歳以降の賃金月額が60歳到達時点に比べて75％未満の場合、一定の条件を満たせば雇用保険から賃金月額の最大10％*を「高年齢雇用継続基本給付金」として受け取れます。

［図表3］高年齢雇用継続基本給付金の概要出典：『いちからわかる！定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』（インプレス）より抜粋

基本的には、会社の総務などの部署で手続きを行ってくれますが、自分で行う必要がある場合は、必要書類を持参し、ハローワークの窓口で手続きをします。

高年齢雇用継続基本給付金は、失業手当を受給していない人が対象の給付金。給付金を受け取るためには、

1．60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者である

2．60歳時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある

3．60歳到達時点と比較して再雇用後の賃金月額が75％未満である

ことの3つの条件が必要。継続雇用後の勤務が短時間勤務のほか、役員として雇用された場合など、雇用保険非加入のケースでは給付の対象外となります。

給付額は賃金の低下率により変わり、賃金月額が64％以下になると、一律で賃金月額の10％*が支給されます。一例として、60歳時の賃金月額が47万円、定年後の賃金月額が26万円のケースで給付額を確認しましょう（図表4）。

［図表4］「高年齢雇用継続基本給付金」の受取額イメージ 出典：『いちからわかる！定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』（インプレス）より抜粋

この場合、賃金の低下率は55％で条件の75％未満をクリア。かつ64％以下のため、定年後の賃金月額26万円の10％*（2万6000円）を受け取れます。

2025年度以降、賃金月額の最大15％から10％に減額*

2025年度に60歳になる人（生年月日では1965年4月2日以降生まれの人）から、これまで最大15%だった「高年齢雇用継続給付金」は、最大10%に引き下げられました。支給要件は変わらず、60歳到達時の賃金に対して75％未満にダウンした場合に支給され、64％以下に低下した場合に賃金の10％が給付されます。2025年3月31日までに60歳になった人の場合は、変更されず最大給付率15％のままです。

［図表5］60歳以降の給与が26万円にした人の場合（60歳時点47万円）出典：『いちからわかる！定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』（インプレス）より抜粋

*1965年4月1日生まれ以前の人で、2025年3月までに60歳になった人の給付率は15％。その場合の特別支給の老齢厚生年金の減額は4％→6％相当額となる